Донецк, 14 сентября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. 22 сентября 2020 года в Донецке состоится «прямая линия» с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом заявил лидер республики 14 сентября на своём официальном Telegram-канале.

Smdnr.ru Глава ДНР Денис Пушилин

«22 сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдёт традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире», — рассказал Пушилин.

Политик отметил, что открыт для диалога и хотел бы услышать от жителей ДНР волнующие их вопросы. По его словам, общаясь с населением, власти ДНР могут правильнее расставить приоритеты и выстроить стратегию развития республики.

Вопросы главе ДНР можно задать через специальную форму на его официальном сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР отложил операцию по уничтожению незаконно возведённых ВСУ укреплений недалеко от Горловки.

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