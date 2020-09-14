Ярославль, 14 сентября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. 17 классов в школах четырех муниципальных образований Ярославской области закрыты из-за коронавируса, дети вернулись к дистанционному обучению. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

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Решение принято Роспотребнадзором из-за выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией у самих школьников или учителей. Помимо отдельных классов, целиком закрыта школа в городском округе Переславля-Залесского.

«По данным на 14 сентября, полностью закрыта Горкинская школа в Переславле-Залесском, где учатся 34 человека, и 17 классов в 11 образовательных организациях Ярославля, Некоуза и Пошехонья. Положительный тест на COVID-19 — у 20 учеников и 24 педагогов», — отмечается в заявлении заместителя председателя правительства Ярославского области Романа Колесова.

На дистанционном обучении школьники будут оставаться до двух недель. Обратно в учебное заведение их будут допускать по предписанию врача и только при наличии отрицательного теста на коронавирус.