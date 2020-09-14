Бишкек, 15 сентября, 2020, 00:18 — ИА Регнум. Предвыборная осень 2020 года в Киргизии богата прогнозами. Какие оценки даются в этот период, рассказал казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев автору ИА REGNUM Евгении Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Выборы в парламент будут проходить на фоне того, как мир разбирается с последствиями пандемии. И в голосование эта ситуация тоже вносит свои коррективы. То, как отреагировала на вызов пандемии Киргизия, стало для нее — как и для всех других стран — сложным и необычным экзаменом, и не все политики смогли его пройти. На практике это выразилось, например, в том, что некоторые киргизстанцы не смогли получить медицинскую помощь от государства и вынуждены были обращаться за ней к частным лицам и фондам. Хотя есть и те управленцы, кто показал хороший результат, в целом люди (как и на глобальном уровне) увидели, насколько суетно и непоследовательно могут действовать те, от кого ждут адекватных и взвешенных поступков.

«Может быть, это разочарование не выплеснется на улицы Киргизии, как это произошло, например, в Белоруссии. Люди запомнят это состояние и выскажут свое мнение в избирательном бюллетене», — считает Эдуард Полетаев.

Полный текст интервью читайте в материале Евгении Ким «Киргизстанцы выберут тех, кто помогал им во время пандемии COVID».