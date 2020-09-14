Собянин: Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу
Москва, 14 сентября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Москва готова к любому развитию ситуации с коронавирусом, сообщил 14 сентября мэр Сергей Собянин.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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По его словам, в столице есть все необходимые лекарства, действуют все технологии, утверждённые Минздравом РФ.
«И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», — заявил мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, угроза заражения коронавирусом остаётся, поэтому необходимо следовать предписаниям специалистов, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.