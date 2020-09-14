Москва, 14 сентября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Увеличение доли расходов населения России на оплату услуг ЖКХ могло произойти по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Во-первых, не исключено, что уровень доходов людей остался на прежнем уровне, а тарифы на услуги ЖКХ выросли, что привело к такому результату.

Во-вторых, возможно, были пересмотрены или отменены некоторые льготы по оплате услуг ЖКХ, что вынудило население платить больше.

В-третьих, имеет право на существование версия о том, что это произошло благодаря развитию учёта потребляемых ресурсов, установке современных приборов учёта, сокращению потерь ресурсов.

Наконец, не исключено, что это произошло благодаря повышению тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в ряде регионов на максимально разрешённую законом величину.

Из-за ситуации с коронавирусом и связанных с ним санитарно-эпидемиологических мероприятий ситуация с оплатой услуг ЖКХ может развиваться по иному сценарию.

Учитывая, что многие граждане оставались дома некоторое время, их доходы сократились или их и вовсе не стало, а власти предложили не повышать тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году, возможно, доля расходов населения на оплату услуг ЖКХ может остаться на уровне прошлого года.

Неоднократно говорилось о том, что нагрузка на жилищно-коммунальное хозяйство из-за пандемии выросла, так что не исключено, что ему может потребоваться поддержка как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам 2019 года доля расходов населения на коммунальные услуги увеличилась в 43 регионах страны.

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