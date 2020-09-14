Париж, 14 сентября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Франция разделяет выводы европейских партнёров о предполагаемом отравлении российского блогера Алексея Навального ядом «Новичок» и призывает власти РФ провести тщательное расследование. Об этом сообщили 14 сентября в Елисейском дворце по итогам телефонной беседы президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования», — заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что Париж, опираясь на собственные исследования, разделяет выводы европейских партнеров о произошедшем с Навальным. Речь идёт о «фактах отравления с применением вещества «Новичок», что является нарушением запрета на применение химоружия.

Французская сторона, добавил он, солидарна с Германией в отношении шагов, которые необходимо предпринять в ситуации с Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство ФРГ объявило, что «отравление» Навального «Новичком» подтвердили три независимые лаборатории.

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