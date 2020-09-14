Краснодар, 14 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. По факту крупного пожара в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре возбуждено уголовное дело. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

23.mchs.gov.ru Ликвидация пожара на ул. Российская в Краснодаре

«По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

При этом известно, что пожар в многоквартирном доме в Краснодаре начался в ночь на 13 сентября, его площадь составила более 4 тыс. кв. метров, так как огнем был охвачен весь восьмой этаж здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перегрев электропроводки в одной из квартир на восьмом этаже стал причиной пожара, произошедшего в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре.