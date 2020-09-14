Ярославль, 14 сентября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест бывшего заместителя мэра Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Бывший заммэра в суде

Как ранее сообщало ИА REGNUMРинат Бадаев обвиняется по двум эпизодом получения взяток. Бывший заместитель мэра Ярославля, ответственный за строительную сферу, был задержан в январе 2020 года. Тогда же стало известно, что он обвиняется в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. В июне в уголовное деле появился второй эпизод, сумма взятки по которому превысила два миллиона.

City-yaroslavl.ru Ринат Бадаев

Сегодня Фрунзенский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Бадаеву меры пресечения. На заседание бывший чиновник был доставлен из следственного изолятора. Срок содержания под стражей экс-заместителя мэра продлен до 15 ноября 2020 года.