Тюмень, 14 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В тюменском посёлке Каскара, жители которого в июне 2020 года жаловались на прямой линии президенту России Владимиру Путину на отсутствие воды, скоро появится новый водовод. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Тюменской области

"Хорошая погода способствует движению в графике, готовность объекта уже более 50%. Радует, что подрядчики понимают всю ответственность и добросовестно относятся к делу», — сообщил глава региона.

Александр Моор отметил, что параллельно со строительством водопровода идёт подключение домов сельчан к сетям.

«До конца года водовод будет запущен», — пообещал Александр Моор.

Однако на отдалённых территориях Тюменской области местами невозможно протянуть водопроводную трубу. Там, как сообщает глава региона, появятся павильоны очистки воды. В 2020 году будут установлены более 50 таких павильонов.