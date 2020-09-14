Екатеринбург, 14 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Вакцинация половины жителей Свердловской области от гриппа позволит избежать эпидемического подъёма заболеваемости, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алебай Сабитов.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

Как передаёт региональный департамент информполитики, врач подчеркнул, что в эффективности прививки нет сомнений. Эффективность вакцинации же будет зависеть от того, какая доля жителей будет привита.

«Вакцинация половины жителей региона уже не даст эпидемического подъема», — сказал Сабитов.

Если же прививаться в разгар эпидемии, то иммунитет может не успеть сформироваться, предупредил завкафедрой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начата вакцинация от гриппа.