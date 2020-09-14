Москва, 14 сентября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Большинство российских школьников, кончено, устали от «дистанционки». Они пересидели в гаджетах. А детям требуются подвижность, общение офлайн со своими сверстниками, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«После тотального перехода на обучение в режиме онлайн школьники стали проводить не менее пяти часов в день за экранами компьютеров и планшетов. К авральному переходу в марте на дистанционное обучение никто не был психологически готов.

В итоге компьютеры для школьников превратились из инструментов развлечения в средство для реализации обучения.

Новый формат общения и восприятия обучающего контента, нагрузка на глаза, домашняя обстановка, удаленность от одноклассников, отсутствие живого общения с учителями — все эти факторы не могли не сказаться на психоэмоциональное самочувствие школьников.

Совсем не удивительно, что только менее 14% детей успешно адаптировалось в новых реалиях. Это значит, что большинство школьников несколько раз до летних каникул могло находиться в депрессивном или нервном состоянии, у них неоднократно менялось настроение.

Это тревожная статистика. Будущее должно оставаться за очным обучением, «удалёнка» — это вынужденный формат, который всегда, надеюсь, будет оставаться на запасном пути», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у почти 84% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения.

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