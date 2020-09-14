Москва, 14 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года, — такое решение было принято в ходе заседания Бюро Ассамблеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой

«Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января», — сказал Толстой.

По его словам, тогда же должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.

«Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями — кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи — это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично», — отметил Толстой.

Кроме того, в ходе заседания Бюро было принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12−13 и 22−23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций.

«Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии», — заключил Толстой.