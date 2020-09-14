Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) задержаны два пассажира рейса, прибывшего из турецкой Антальи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО 14 сентября.

Александр Котев ИА Красная Весна Аэропорт «Платов»

Два пассажира международного рейса нарушили общественный порядок на борту, распивая спиртные напитки и игнорируя замечания членов экипажа. Двое жителей Батайска доставлены в дежурную часть линейного отдела.

Пассажирам грозит до 15 суток ареста за административное правонарушение.