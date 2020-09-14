Москва, 14 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Необходимо сделать всё, чтобы работодатели нанимали в первую очередь российских граждан ичтобы у них не было соблазна «сэкономить» нанаймеиностранцев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 сентября, комментируя инициативу МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовые мигранты

Ранее РИА Новости сообщило, что в министерстве предлагают внести поправки в миграционное законодательство, в частности обязать работодателей отражать в документах размер зарплаты нанимаемых граждан, который должен соответствовать среднему по региону для данной категории работников.

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