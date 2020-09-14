Москва, 14 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Больше половины жителей России уверены, что нынешнее время не очень подходит для того, чтобы совершать крупные покупки и брать деньги в кредит. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из х∕ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

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Так, неудачным для крупных приобретений нынешний момент назвали 62%. По сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 8%. При этом в обратном уверен почти каждый пятый гражданин РФ (22%).

О том, что сейчас удачное время для кредитования, говорят 14% жителей РФ, как и в начале 2020 года.

«Это наивысшее значение после февраля 2020 года. Три четверти наших сограждан придерживаются обратной позиции — 74%», — говорится в сообщении.

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С начала года жители России изменили своё мнение относительно банковских вкладов: в январе 48% считали, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, а треть, напротив, предполагали, что деньги из банка лучше забрать (33%). В августе 33% респондентов высказались за то, чтобы вложить средства в банки, 46% рекомендовали бы забрать вклады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос, проведённый аналитиками сервиса «Работа.ру», показал, что в России только треть жителей могут позволить себе совершить запланированные крупные покупки, не откладывая на них деньги заранее.