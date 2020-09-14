Отношениями с ЕС давно пора заняться ястребам, а не голубям мира
Москва, 14 сентября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Если иначе, с принципиальных позиций, подходить к отношениям с Евросоюзом, то на эту сложную и конфликтную работу(включая и работу по выработке действенных контрсанкций) должны быть поставлены другие люди, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 сентября, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Заседание Европейского парламента
Как сообщалось ранее, Лавров в интервью «России 1» заявил, что Россия привыкла к санкциям со стороны западных стран и убедилась в ненадежности партнеров из Евросоюза.
Читайте также: Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»
«Заявление Сергея Лаврова о том, что в отношениях с Европейским Союзом мы должны вести дело так, чтобы «не зависеть от его прихотей и иметь возможность обеспечивать свое развитие самостоятельно», вроде бы банальность (только так и может вести себя в международных делах великая держава), но в нашем случае оно имеет принципиальный характер.
Вопрос не в том, научили Россию чему-то западные санкции или не научили — понятно, что научили. Вопрос в том, почему надо было проходить эту двадцатилетнюю «школу» и какие мотивы побуждали тех, кто толкал страну в «объятия» ЕС в конце 1990-х — начале 2000-х годов, считать, что Европейский Союз может быть добросовестным партнёром России. Я уже не говорю о том, насколько детскими в долгосрочной перспективе оказались рассуждения о том, что экономическими или иными «коврижками» нам удастся расколоть Запад, «оторвать» Западную Европу от США.
Понятно, что внутри Запада как цивилизационного явления есть свои противоречия и они могут приобретать даже острую форму, но в отношениях с нашей страной максимум, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что одна часть Запада будет играть роль злого полицейского, а другая — доброго.
Одним словом, выводы типа «Евросоюз ненадёжен» — это сильно запоздавшие выводы.
Плохо ещё и то, что сегодня отношениями с Западной Европой продолжают заниматься те же самые люди, чья политика в отношении ЕС потерпела, как мы видим, сокрушительное фиаско. Можно, конечно, сказать, что за битого двух небитых дают… У меня, однако, другое представление: если иначе, с принципиальных позиций, подходить к отношениям с ЕС, то на эту сложную и конфликтную работу, включая и работу по выработке, наконец, действенных контрсанкций, должны быть поставлены другие люди. Это должны быть ястребы, а не голуби мира, которые в 2000-е все мозги и руководству страны, и гражданам России вынесли, воркуя о неких «общих пространствах» с ЕС, о «единой Европе от Атлантики до Владивостока». Что из себя представляет Западная Европа и в отношении нашей страны, и сама по себе, мы сегодня хорошо видим», — отметил Михаил Демурин.