Москва, 14 сентября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Если иначе, с принципиальных позиций, подходить к отношениям с Евросоюзом, то на эту сложную и конфликтную работу(включая и работу по выработке действенных контрсанкций) должны быть поставлены другие люди, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 сентября, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью «России 1» заявил, что Россия привыкла к санкциям со стороны западных стран и убедилась в ненадежности партнеров из Евросоюза.

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«Заявление Сергея Лаврова о том, что в отношениях с Европейским Союзом мы должны вести дело так, чтобы «не зависеть от его прихотей и иметь возможность обеспечивать свое развитие самостоятельно», вроде бы банальность (только так и может вести себя в международных делах великая держава), но в нашем случае оно имеет принципиальный характер.

Вопрос не в том, научили Россию чему-то западные санкции или не научили — понятно, что научили. Вопрос в том, почему надо было проходить эту двадцатилетнюю «школу» и какие мотивы побуждали тех, кто толкал страну в «объятия» ЕС в конце 1990-х — начале 2000-х годов, считать, что Европейский Союз может быть добросовестным партнёром России. Я уже не говорю о том, насколько детскими в долгосрочной перспективе оказались рассуждения о том, что экономическими или иными «коврижками» нам удастся расколоть Запад, «оторвать» Западную Европу от США.

Понятно, что внутри Запада как цивилизационного явления есть свои противоречия и они могут приобретать даже острую форму, но в отношениях с нашей страной максимум, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что одна часть Запада будет играть роль злого полицейского, а другая — доброго.

Одним словом, выводы типа «Евросоюз ненадёжен» — это сильно запоздавшие выводы.