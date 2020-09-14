Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ассоциации.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев дошел до полуфинала на Открытом чемпионате США (US Open), в котором проиграл будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму.

Медведев стал четвертым теннисистом, который смог отобраться на итоговый турнир. Рнее участие в нём обеспечили себе Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

Итоговый турнир состоится в Лондоне с 15 по 22 ноября. Напомним, в 2019 году турнир выиграл греческий теннисист Стефанос Циципас.

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