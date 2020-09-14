Москва, 14 сентября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию России по итогам избирательных кампаний 11−13 сентября поступило 11 жалоб избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата. Об этом сегодня, 14 сентября, подводя итоги прошедшего голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Подобные обращения были из Вологодской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского края и Чувашии.

Ещё в двух регионах избиратели пожаловались на принуждение к голосованию. По одной такой жалобе поступило из Челябинской и Тамбовской областей.

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Всего, по данным главы ЦИК, в Центральную избирательную комиссию поступило 1301 обращение. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Тогда было зарегистрировано 2495 обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 по 13 сентября состоялось более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней. Выборы проходили в 83 регионах страны.