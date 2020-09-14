Москва, 14 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России придерживается принципа добровольной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил помощник Минздрава Алексей Кузнецов.

Torange.biz Вакцина

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Ранее эксперты Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава высказали предположение, что для медработников обязательным условием для получения социальной поддержки следует установить вакцинацию против нового коронавируса

«Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации», — сообщил ТАСС Кузнецов.

Вместе с тем он подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от новой коронавирусной инфекции является для Минздрава приоритетом.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Называется она «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Разработали вакцину в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России.

Вакцина после регистрации ещё проходит третью стадию клинических испытаний. Тем не менее интерес к российской вакцине в мире — огромен. Уже обсуждаются возможные поставки российской вакцины за рубеж. Однако сперва предполагается развернуть массовое производство данной вакцины внутри России.