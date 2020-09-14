Перт, Австралия, 14 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Фестиваль Индонезии в 2020 году прошел онлайн в сотрудничестве с Генеральным консульством Индонезии в городе Перт и индонезийской общиной в Австралии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

(сс) Christopher Michel Индонезийская культура

«Это событие призвано выразить оптимизм в отношении продолжения тесных отношений и сотрудничества между двумя странами», — заявила в своем выступлении генеральный консул Индонезии в Перте Деви Тобинг.

Мероприятие было официально открыто послом Индонезии в Австралии.

Онлайн мероприятие было наполнено культурными представлениями, танцами и песнями, а также рекламными видеороликами, которые представляют красоту Индонезии с точки зрения искусства и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обратилась к индийскому правительству с просьбой о сотрудничестве, чтобы помочь репатриировать индонезийских мусульманских паломников в Индонезию.