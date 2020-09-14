Калуга, 14 сентября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. 71,2% голосов набрал на выборах губернатора Калужской области представитель партии «Единая Россия» Владислав Шапша. У его ближайшего конкурента по выборам на пост главы области Николая Яшкина из КПРФ —10,13% голосов избирателей. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Губернатор Калужской области Владислав Шапша

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В социальных сетях Владислав Шапша поблагодарил избирателей за оказанную поддержку и кратко рассказал о своих рабочих планах.

«Друзья, искренне благодарю за поддержку на выборах! Для меня очень важно доверие моих земляков. Вместе мы уже прошли пусть небольшой, но очень непростой период. Вместе будем работать дальше, двигаться вперед. Развивать экономику региона, улучшать медицину, строить дома и дороги, школы и больницы, благоустраивать города и села, растить и учить наших детей, помогать нуждающимся. Чтобы наш регион процветал, а каждый калужанин на себе чувствовал изменения к лучшему», — написал Владислав Шапша на своей странице в соцсети.