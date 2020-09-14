Москва, 14 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Участники исследования, принявшие вакцину от коронавируса, чувствуют себя отлично. Об этом 14 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В штабе рассказали, что за первые пять дней пострегистрационного исследования приняли вакцину 250 жителей Москвы. Врачи следят за их здоровьем и пришли к выводу, что 75% сделавших прививку чувствует себя отлично, у них нет симптомов и недомогания. У оставшейся группы симптомы выражены слабо — немного повышена температура тела.

В информации пояснили, что вакцину вводят в два этапа с разницей в 21 день. Компоненты отличаются входящими в состав активными веществами.