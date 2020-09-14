Смоленск, 14 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Алексей Островский сохранил пост губернатора Смоленской области — по результатам обработки 100% бюллетеней действующий глава региона признан победителем выборов. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

Kremlin.ru Алексей Островский

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

За Островского, баллотировавшегося от ЛДПР, проголосовали 56,54% жителей региона. На втором месте представитель КПРФ Андрей Митрофаненков, набравший 25,8% голосов, Ольга Калистратова от «Справедливой России» получила 8%, а представитель «Коммунистов России» Александр Бичаев — 6,24%.

Явка избирателей в регионе к 18:00 составляла 27,35% и стала одной из самых низких среди регионов РФ на выборах 13 сентября.