Архангельск, 14 сентября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки выявили 88 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии выросло до 11 954. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Среди новых заболевших — 32 архангелогородца, 14 жителей Котласского района, восемь — Ленского района. По семь случаев выявлено в Северодвинске и Вилегодском районе, пять — в Приморском. Новые пациенты выявлены также в Новодвинске, Мирном, Онежском и других районах области.

«В статистику включены три завозных случая: новая коронавирусная инфекция выявлена у троих жителей региона, вернувшихся из Турции», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельская комиссия подтвердила 216 смертей от COVID-19.