Токио, 14 сентября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии получило инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), об этом передает телеканал NHK.

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

Отмечается, что в инструкции в том числе предписывается осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме.

Также в них содержится требование к летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении НЛО и беспилотника.

Кроме того, в инструкции закреплены требования провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент СШАДональд Трамп заявил, что знает подробности предполагаемого крушения НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Он добавил, что информация об этом может быть рассекречена.

Читайте также: Трамп допустил рассекречивание инцидента с НЛО в Розуэлле