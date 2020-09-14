Махачкала, 14 сентября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:40 14 сентября, приблизилось к 12,1 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшие выходные (12 и 13 сентября) в республике выявили 167 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Так, за последние двое суток в Дагестане коронавирус обнаружили у 83 и 84 человек соответственно. Отметим, что это самые высокие показатели суточного прироста в республике начиная с конца июня.

Выздоровели в Дагестане за минувшие выходные 163 человека с COVID-19, а всего в республике с начала пандемии болезнь победили более 10,4 тыс. инфицированных. Скончались в регионе 524 пациента с коронавирусом, трое из них умерли за последние два дня.