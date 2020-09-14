Москва, 14 сентября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Минобрнауки поможет некоторым вузам с покупкой дезинфицирующих средств и масок, средства уже зарезервированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Пресс-служба ЗабГУ Студенты в масках

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»В целом ситуация (с обеспечением дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты) нормальная, но есть ряд вузов, которым надо будет помочь, и мы эту поддержку им окажем в октябре, и деньги у нас на это зарезервированы», — заявил Фальков в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

При этом он сообщил о попытках некоторых вузов переложить обязанности по покупке масок на студентов.

«Были попытки некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов, и мы принципиально договорились о том, что это недопустимо. Студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы, пусть даже если маска стоит от 7 до 15−20 рублей, это недопустимо. И мне кажется, принципиально эту задачу решили», — отметил Фальков.