Архангельск, 14 сентября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Архангельской области число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 216. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, в регионе работает комиссия по анализу летальных исходов пациентов с COVID-19. На последнем заседании комиссии были рассмотрены 28 случаев.

«Установлено, что 14 человек скончались от осложнений, полученных в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, 14 человек — от иных заболеваний», — рассказали в штабе.

Отметим, по данным федерального штаба, с начала пандемии в архангельской области скончались 256 человек с диагнозом COVID-19.