В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 54 человек
Тюмень, 14 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Тест на коронавирус. (сс) IAEA Imagebank
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Всего с начала пандемии в регионе на 14 сентября зарегистрировано 8469 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7270 человек, 32 пациента с COVID-19 скончались.
В инфекционных госпиталях Тюменской области на 14 сентября восемь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.