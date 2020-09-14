Тюмень, 14 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус. (сс) IAEA Imagebank

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Всего с начала пандемии в регионе на 14 сентября зарегистрировано 8469 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7270 человек, 32 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 14 сентября восемь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.