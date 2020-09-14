Москва, 14 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями, которые на данный момент открыты в РФ, являются летчик, агент по продаже недвижимости, брокер и комплектовщик на складе антисептиков. Об этом свидетельствуют данные самых популярных сервисов по поиску работы на территории РФ.

Anton Starikov Деньги

Зарплата в 331 200 рублей ожидает пилота-инструктора воздушного судна Gulfstream 450/650. Данная вакансия является самой высокооплачиваемой из представленных на сайте центра занятости населения Москвы. Она предполагает гибкий режим работы. От соискателя требуется знание английского языка не ниже уровня 5 по шкале ICAO, налет в качестве КВС от 200 часов на Gulfstream 450/650, общий налет в качестве пилота более 1500 часов.

Зарплату от 150 000 до 5 000 000 рублей до вычета налогов обещают брокеру по инвестициям в недвижимость на сайте по поиску работы и сотрудников HeadHunter. Работать придётся на берегу Чёрного моря. Почувствовать себя в роли Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» сможет кандидат с высшим образованием, целеустремленностью и другими качествами, характерными для человека с активной жизненной позицией. Всему остальному работодатель обещает научить.

Вакансия менеджера по продажам также находится в топе по заработной плате и на других сервисах по поиску работы, к примеру на Работа.ру. Условия практически одинаковые. Достойную зарплату в сфере продаж также обещают на сайте центра занятости населения города Москвы. От претендента на должность начальника отдела продаж требуется 1 год стажа, высшее образование и ответственность.

А вот на сайте Зарплата.ру вакансией с самой высокой обещанной зарплатой оказалась должность комплектовщика на складе антисептиков. Работодатель заявил ежемесячное вознаграждение в размере от 70 тыс. до 1 млн рублей. От соискателя требуется только желание.

Топ самых высокооплачиваемых открытых вакансий без опыта работы и других особых требований возглавили менеджер по работе с клиентами и водитель.