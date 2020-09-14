, 13:08 — REGNUM В Белоруссии признали паспорт главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича недействительным. Об этом заявили 14 сентября в министерстве внутренних дел Белоруссии.

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун заявил в беседе ТАСС, что это стало поводом для отказа Кондрусевичу во въезде на территорию Белоруссии.

«Да, мы подтверждаем, что его паспорт признан недействительным», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являющийся главой Римской католической церкви в Белоруссии, застрял на белорусско-польской границе из-за того, что белорусская сторона не пропускала его на территорию республики.