Москва, 14 сентября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, новая торговая неделя для рубля начинается достаточно оптимистично. Российская валюта с открытия торгов на Московской бирже, стремится приблизиться к отметке 74,50 за американский доллар, прибавляя около 0,4−0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рублю сегодня помогают два основных фактора. Во-первых, это хороший спрос на рисковые активы, особенно заметно это по росту российских и европейских фондовых индексов, прибавляющих к середине дня от 0,5% до 1,5%.

Во-вторых, снижение американского доллара в пределах 0,2−0,3%, которое происходит сейчас против широкого спектра валют.

Оба фактора локальны и неустойчивы, потому что не имеют под собой крепкого новостного основания и скорее связанны с техническими причинами. Так что в течении второй половины дня, они могут легко изменить свое направление на противоположное.

Тогда как бы ни старался рубль, но задержаться вблизи уровня 74,50 за американский доллар у него не получится и ближе к вечеру придется откатываться обратно к 74,90−75,20», — считает эксперт.

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