Саратов, 14 сентября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В Саратовской области по информации на 14 сентября на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом ушли 25 классов в 19 школах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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По информации минобразования, полностью прекращена работа школы в селе Федоровка, школы села Мироновка в Питерском районе и школы №14 в Вольске. Ученики переведены на дистанционное обучение.

В 16 учебных заведениях введены частичные ограничения — для нескольких классов дистанционное обучение. В учебных заведениях ни одной вспышки заболевания нет. Все случаи связаны с заражением коронавирусной инфекцией в семьях. Всего числятся заболевшими пять сотрудников и 11 детей, отметили в минздраве области.

Среди детских садов полностью закрыты три дошкольных учреждения, еще три частично.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области не планируют вводить карантин из-за коронавируса с 20 сентября. Слухи опровергли в региональном управлении Роспотребнадзора.

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