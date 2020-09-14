Омск, 14 сентября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Оперативный штаб Омской области по предложению Роспотребнадзора продляет режим повышенной готовности и действующие карантинные меры до 30 сентября включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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Отметим, что, по данным на сегодня, 14 сентября, в Омской области за минувшие сутки были выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 9962 случая заражения коронавирусом 8176 человек выздоровели, 248 человек умерли.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Омской области сейчас открыты и работают в очном формате более 700 образовательных организаций общего образования.

В 15 школах Омска на карантин закрыты отдельные классы — из-за острой респираторной вирусной инфекции.

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