Москва, 14 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последующее снижение ставок по банковским кредитам играют, безусловно, свою роль в рекордном росте объёма выданных ипотечных кредитов. Однако пока нет оснований говорить, что скоро возникнет кредитный пузырь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

«Во-первых, если начнётся вторая волна пандемии коронавируса, которая теоретически вновь может остановить и строительную отрасль, и активность в банковском секторе, то этот ипотечный бум мгновенно исчезнет, и тогда банки будут бегать за клиентами, а не наоборот.

Причём даже в таких условиях найдутся банки, готовые сделать супервыгодные предложения своим добросовестным клиентам онлайн, и найдутся рисковые или очень уверенные в своём будущем заёмщики, которые согласятся на супервыгодное предложение банка даже в условиях самоизоляции. К недобросовестным или сомнительным клиентам банки просто не будут обращаться.

Но и без такого крайнего случая возникновение ипотечного пузыря маловероятно. Во-первых, банки одобряют только чуть более 2/3 поступивших заявок на ипотечные кредиты, и это говорит о достаточно строгом контроле банков за рисками.

Во-вторых, условия для ипотечных заёмщиков даже несмотря на льготный процент достаточно жёсткие, например, первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья даже для программы господдержки,.

А если жильё приобретается в Москве, то даже если заёмщик берет в ипотеку по льготной программе самую дешёвую «однушку» в Новой Москве или во вновь строящемся районе Москвы, то ему придётся внести первоначальный взнос минимум в 450−800 тыс. руб.

Получается, что даже льготную ипотеку могут себе позволить люди с достаточно высокими доходами, не менее 80 тыс. руб., чтобы накопить в достаточно короткие сроки хотя бы на первоначальный взнос.

Однако в крупных городах, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где доходы значительно выше, чем в среднем по России, накопить на первоначальный взнос людям со средним по мерам столиц доходом не так уж сложно.

Можно ещё добавить, что льготная ипотека, скорее приведёт к росту цен на новое жильё из-за высокого спроса, что окажется фактором, отсекающим граждан с низкими доходами, а последующий рост тарифов на ЖКХ, который неизбежен и высокий налог на имущество в Москве и городах-миллионниках, также могут стать барьером для обращения в банки малоимущих граждан.

Снижение цен возможно скорее в сегменте вторичного жилья, тут возможно снижение даже на 20−30% в зависимости от местонахождения и категории жилья, но это будет временная тенденция, а по мере преодоления кризиса цены на «вторичку» начнут снова расти», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Дом.ру» по объему выданных кредитов август 2020 года поставил абсолютный рекорд всю историю ипотеки в России.

Читайте также: Банки России в августе поставили новый рекорд по выдаче ипотеки