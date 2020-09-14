Сыктывкар, 14 сентября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Жители Коми избрали главой республики Владимира Уйбу, он набрал 73,18% голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Kremlin.ru Владимир Уйба

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Наибольшую поддержку Уйба получил в сельской местности. В Вуктыле за него отдали голоса более 82% избирателей, в Троицко-Печорском районе (81, 3%), в Инте, Печоре и Прилузье — по 79,7%. В остальных муниципалитетах врио губернатора набрал не менее 66% голосов.

На втором месте по числу голосов оказался Андрей Никитин (ЛДПР) с результатом 10,83%. Остальные два кандидата не набрал и 6% голосов.

Напомним, Владимир Уйба был назначен врио главы Коми в апреле 2020 года. На выборы он пошел самовыдвиженцем.