Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки скончались три пациента с подтверждённым COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались две женщины в возрасте 59 и 80 лет, а также 83-летний мужчина. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 403 человека.