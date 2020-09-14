Москва, 14 сентября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Рособрнадзоре мониторят информацию о школьных классах, которые переводятся на дистанционное обучение из-за локальных вспышек коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ИА REGNUM Стол с дезинфицирующими средствами в школьном классе

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"Мы видели информацию о том, что есть классы, которые переведены на дистанционное образование. Школ таковых — единицы», — сказал Музаев.

Он выразил надежду на то, что «роста [числа выявленных случаев коронавируса в школах] не будет».