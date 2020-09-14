Тамбов, 14 сентября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Партия «Родина» получит большинство мест в городской думе седьмого созыва, данные по итогам голосования опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Согласно информации, внесенной в систему на 10:17, «Родина» набрала 44,27%, «Единая Россия» — на втором месте с 23,45%, КПРФ набрала 10,59%, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по 7%, партия «За правду» — менее 3%.

По данным «Коммерсантъ-Черноземье», кандидаты от «Родины» также побеждают в 17 из 18 одномандатных округов. В итоге партия рассчитывает на восемь-девять мандатов по спискам и 17 мандатов по округам.

Отметим также, что на выборах губернатора Тамбовской области действующий глава региона и кандидат от ЕР Александр Никитин получил более 80% голосов.