Москва, 14 сентября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Отсутствие высоких баллов по ОГЭ и ЕГЭ у детей может свидетельствовать о том, что учитель в школе не давал необходимого уровня знаний для успешной сдачи экзамена. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

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»Нет никаких теорий заговора [со стороны предметных комиссий]. Просто за 9 или 11 лет, когда к предмету надо было качественно готовить ребёнка, к сожалению, тот или иной учитель по ряду объективных и субъективных причин не давал базиса и минимума. Когда он понимал, что он этого сделать не может, чтобы перед руководством и рейтингами выглядеть красиво, самым простым способом было поставить завышенную оценку», — сказал Музаев.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «в ряде школ эти процессы идут».