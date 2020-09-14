Москва, 14 сентября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Ученики российских школ продолжат обучение в новом учебном году в очной форме. Переводить учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции не придётся. Об этом 14 сентября на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет», — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Он отметил, что вокруг этой темы «снова очень много мифов и домыслов». Он подчеркнул, что на сегодняшний день случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса единичны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отсутствии случаев массовых заражений коронавирусом нового типа в российских школах заявлял первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, на дистанционную форму обучения из-за пандемии перешла одна школа в Свердловской области. Кроме того, в Забайкальском крае наблюдаются случаи перевода отдельных классов на дистанционное обучение.