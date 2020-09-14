Ярославль, 14 сентября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России (ИЦК).

ИЦК Заболеваемость в Ярославской области

По данным проектного офиса ИЦК сейчас в Ярославской области 484 человека лечатся от коронавируса. За сутки заразилось 46 ярославцев, выписано 2 человека. Новых летальных случаев в федеральном оперштабе не регистрировалось.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7809 инфицированных SARS-CoV-2, выздоровели 7283 человека. Умерли 42 пациента с COVID-19.