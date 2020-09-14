Москва, 14 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В РФ за минувшие сутки выявили 5509 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Новые случаи зафиксировали в 83 регионах РФ. На первом месте Москва — 696 случаев. Далее следуют Петербург — 199, Подмосковье — 163, Ростовская области — 160, Нижегородская область 147. Также в лидерах Ставрополье, Ульяновская и Свердловская области.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ выявили 1 068 320 случаев заражения.