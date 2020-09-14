Астрахань, 14 сентября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 14 сентября подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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27 июля скончался мужчина 1949 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 88 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6158 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.