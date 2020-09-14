Плёс, Ивановская область, 14 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Памятник великому русскому певцу Фёдору Шаляпину открылся в городе Плёс Ивановской области 13 сентября, сообщили в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Памятник Фёдору Шаляпину в Плёсе

Памятник установили в центре Плёсской набережной на спуске с Торговой площади. Автор композиции — профессор, народный художник России, член президиума Российской Академии художеств Александр Рукавишников. Отметим, что работа над памятником велась три года — камень в основание монумента был заложен ещё в 2017 году.

«Ивановской области повезло — у нас очень много прекрасных мест, прекрасных малых городов. Очень важно трепетно относиться к их истории, преображать эти малые города, но очень аккуратно относиться к тому историческому наследию, которое у них есть. Очень приятно видеть, что в Плёсе именно так — с уважением — подходят к нашей истории, потому что без уважения к истории невозможно двигаться вперед», — отметил на церемонии открытия памятника губернатор Станислав Воскресенский.

Федор Иванович Шаляпин не раз отдыхал в Плёсе — в 1912−14 годах в Нерехтском уезде Костромской губернии (ныне территория деревни Шаляпино Приволжского района Ивановской области) по его заказу была построена дача.