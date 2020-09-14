Ярославль, 14 сентября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославле открылся новый музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол», торжественная церемония прошла в день города, в рамках торжеств, посвященных 1010-летию Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МОТ «Золотое кольцо» Вход в музей

В церемонии открытия музея приняли участие председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

«Сегодня очень важный для нас день. Открытие музея мы готовили больше года. Провели важную работу по сбору информации и исторических данных. Традиция наряжать медведя в тематические наряды сложилась еще 10 лет назад, когда 12 сентября к 1000-летию города был открыт памятник медведю «Символ России — легенда Ярославля». За это время у памятника бронзовому медведю сформировалась коллекция из более, чем 150 костюмов, которая и легла в основу нового музея. Сегодня в рамках празднования юбилейной даты со дня основания города мы представили наш новый проект на суд жителей и гостей города. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в работе над концепцией музея, тем, кто присутствовал на открытии и тех, кто ещё станет его гостем», — отметила президент некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

МОТ «Золотое кольцо» Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия медвежьего музея выступила ярославская группа «Мамульки Бенд». Музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол» расположен в самом центре Ярославля, на Революционном проезде. Он будет работать шесть дней в неделю, со вторника по воскресенье.