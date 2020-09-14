Салехард, 14 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. На Ямале после обработки 100% протоколов на выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва подведены итоги голосования по единому избирательному и одномандатным округам. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ЯНАО.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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«Единая Россия» получила 64,64% голосов пришедших на выборы избирателей, ЛДПР — 15,31%, КПРФ — 8,83%, «Справедливая Россия» — 6,05%, «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,52%, «Родина» — 0,82%, «Партия роста» — 1,01%.

На выборах в Заксобрание ЯНАО шестого созыва 13 сентября 2015 года «Единая Россия» набрала 71,41% голосов пришедших на выборы избирателей, за КПРФ свои голоса тогда отдали 6,32%, за ЛДПР — 13,53%, за «Справедливую Россию» — 6,04%, за «Партию за справедливость!» — 1,01%, за партию «Родина» — 1,69%.

Напомним, чтобы представители партийного объединения попали в региональный парламент по партийным спискам, им необходимо преодолеть 5% барьер. В Заксобрание ЯНАО избираются 22 депутата: по партийным спискам (единому избирательному округу) — 11 человек, по одномандатным округам — тоже 11.

По одномандатным округам на выборах в региональный парламент безоговорочную победу 13 сентября 2020 года одержали представители «Единой России». Напомним, аналогичная ситуация с «одномандатниками» была на выборах в Заксобрание ЯНАО шестого созыва.

Отметим, что и явка на выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва несмотря на трёхдневное голосование с 11 по 13 сентября была ниже на 20%, по сравнению с явкой 13 сентября 2015 года.