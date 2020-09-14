Москва, 14 сентября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Иностранные граждане, которые приезжают на работу в Россию, должны заплатить фиксированный авансовый платёж. В противном случае патент будет аннулирован. При этом действует эта норма с 1 января 2015 года. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Focus.kg Трудовые мигранты

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«Фиксированный авансовый платеж за патент — это подоходный налог (НДФЛ). Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным», — пояснил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что в части его оплаты ничего не меняется, «так как это всё существует сейчас».

По информации МВД, патент выдаётся иностранному гражданину, который намерен работать у ИП или юрлица, на срок до 12 месяцев. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. В случае неуплаты этого авансового платежа действие патента прекращается.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что МВД предлагает ввести фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Это указано в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции. Так, предполагается, что уплатить такой налог можно будет после оформления электронного патента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2019 года за счёт патентов на работу иностранных граждан в бюджет Москвы поступило 18,3 млрд рублей. Сумма на 5,2% превысила поступления от патентов иностранных рабочих в 2018 году. При этом в 2019 году было выдано 463,7 тысячи трудовых патентов, что на 2,7% превышает показатели предыдущего года. Каждый второй выданный патент пришёлся на граждан Узбекистана.