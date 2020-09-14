Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Сын директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского — Борис Пиотровский — назначен первым заместителем главы комитета по культуре Санкт-Петербурга. Соответствующее сообщение 14 сентября опубликовали на официальном сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Государственный Эрмитаж

«По решению губернатора Александра Беглова, на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга первого заместителя председателя Комитета по культуре назначен Борис Михайлович Пиотровский», — говорится в сообщении.

Приказ о назначении подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко. В соответствии с документом, Борис Пиотровский приступил к своим должностным обязанностям с 14 сентября.

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По имеющимся данным, Борис Пиотровский родился в 1982 году. Занимался издательским делом.

Согласно открытым данным, 38-летний Борис Пиотровский — владелец и директор издательства «Арка», выпускающего альбомы и книги по искусству, кандидат экономических наук.