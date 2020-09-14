Пенза, 14 сентября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам выборов в губернаторы региона победил действующий глава Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов.

Kremlin.ru Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

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Вновь избранный губернатор обратился к жителям региона и поблагодарил их за оказанное доверие.

«Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне на выборах губернатора Пензенской области. Ваше доверие для меня — большая ответственность. И я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», — заявил глава региона.

Кроме этого, Белозерцев пообещал учесть все просьбы и предложения, которые звучали во время предвыборной кампании.

ИА REGNUM напоминает, по итогам трехдневного голосования губернатором Пензенской области избран Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов после обработки 100% протоколов. В выборах приняли участие 56,68% избирателей. Кандидат от ЛДПР Александр Васильев набрал 5,57% голосов, Анна Очкина от «Справедливой России» — 4,44%, от Партии пенсионеров Петр Чугай — 1,48%, кандидат от КПРФ Олег Шаляпин — 8,45%.

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